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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAŞAK ERÜNSAL

Başak Erünsal

Memleket Partisi
Başak Erünsal
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı