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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEDEF ADIGÜZEL

Sedef Adıgüzel

Memleket Partisi
Sedef Adıgüzel
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı