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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET SORAR

Mehmet Sorar

Memleket Partisi
Mehmet Sorar
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı