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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UMUT ORBEY

Umut Orbey

Memleket Partisi
Umut Orbey
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı