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Atilla Ece
Memleket Partisi
Diyarbakır
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Nacati Günay
Memleket Partisi
Diyarbakır
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Veysi Esen
Memleket Partisi
Diyarbakır
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Mehmet İrfan Seyitoğulları
Memleket Partisi
Diyarbakır
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Muhammed Murat Güloğlu
Memleket Partisi
Diyarbakır
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Zülküf Arda Çoban
Memleket Partisi
Diyarbakır
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Ulaş Alkan
Memleket Partisi
Diyarbakır
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İrem Aykaç
Memleket Partisi
Diyarbakır
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Süleyman Kaplan
Memleket Partisi
Diyarbakır
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Uğur Kabancı
Memleket Partisi
Diyarbakır
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Yonca Yişin
Memleket Partisi
Diyarbakır
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Barış Pamukçu
Memleket Partisi
Diyarbakır