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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜVEN KILIÇAY

Güven Kılıçay

Memleket Partisi
Güven Kılıçay
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı