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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERT KAAN AVCI

Mert Kaan Avcı

Memleket Partisi
Mert Kaan Avcı
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı