Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMRE ERGİN

Emre Ergin

Memleket Partisi
Emre Ergin
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı