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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAHRİ KENDİR

Bahri Kendir

Memleket Partisi
Bahri Kendir
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı