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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DENİZ ALİ MUTLU

Deniz Ali Mutlu

Memleket Partisi
Deniz Ali Mutlu
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı