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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHAN ÖZATİK

Orhan Özatik

İyi Parti
Orhan Özatik
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kütahya
  • MESLEĞİ : AKADEMİSYEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1966
ÖZGEÇMİŞİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü mezunudur.

Kaynak: Anadolu Ajansı