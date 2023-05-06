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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞANBAZ YILDIZ

Şanbaz Yıldız

İyi Parti
Şanbaz Yıldız
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kocaeli
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1963
ÖZGEÇMİŞİ

1963’te Ankara’da doğdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı