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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN SIR

Hasan Sır

İyi Parti
Hasan Sır
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kocaeli
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1971
ÖZGEÇMİŞİ

1971’de Kütahya doğumlu.

Kaynak: Anadolu Ajansı