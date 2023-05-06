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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI

Güzin Aşkın Alparslan Atalı

İyi Parti
Güzin Aşkın Alparslan Atalı
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kocaeli
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İzmit doğumlu. İl ve ilçe seçim kurullarında itiraza yetkili avukat olarak görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı