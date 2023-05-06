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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY

Şule Ağaçayak Ersoy

İyi Parti
Şule Ağaçayak Ersoy
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : MÜŞAVİR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem İstanbul 3. bölge 23. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı