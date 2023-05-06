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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DOĞAN AVCI

Doğan Avcı

İyi Parti
Doğan Avcı
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Müşavir
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
ÖZGEÇMİŞİ

Doğan Avcı İYİ PARTİ İstanbul 3. Bölge 13. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı