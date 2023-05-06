ÖZGEÇMİŞİ

Mustafa Yazıcı 1956 yılında Trabzon Çaykara Taşkıran mahallesinde doğdu. İlk ve Orta eğitimini Uzungöl’de, Lise eğitimini Zonguldak’ta dönem birincisi olarak bitirdi. DMMA Mühendislik Fakültesi Makine Mühendislik bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Aynı yıl Askerlik görevini I.Ordu İnş. Emlak Daire başkanlığı bünyesinde Işıklar Askeri Lisesi’nde kontrol Mühendisi olarak tamamladı. 1982-1988 yılları arasında başta Haydarpaşa GATA hastanesi olmak üzere birçok askeri ve sivil inşaat işlerinde şantiye ve proje mühendisi, 1988-1990 yıllarında İGDAŞ firmasına şehir altyapı gaz dağıtım işleri üstlendi.1990-1997 yılları arasında üretim sektöründe kurumsal bir şirkette mühendislik bakım. müdürlüğü görevini, 1997-1999 yılları arasında enerji şalt sistemleri alanında faaliyet gösteren bir şirkette Genel Müdür Görevinde bulundu. 1999-2009 yılları arasında altyapı ve endüstriyel yapı üretimi yapan bir firmada yönetim kurulu üyesi ve fabrika müdürlüğü görevlerini üstlendi. Bu sürede birçok altyapı, üst yapı, demir-çelik, çimento, petrokimya, otomotiv sanayi projeleri yapımını üstlendi. 2009 yılından beri Yurt içi ve Yurt dışında altyapı ve endüstriyel sistemler inşa eden bir şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekte. Başta Karadeniz vakfı olmak üzere, MMO, Çaykara ve Dernekpazarı Derneği, Uzungöl derneği, Kızılay Beşiktaş derneği, THK Sarıyer derneği gibi STK'larda kurucu, yönetici ve üye olarak faaliyet göstermekte. Evli ve üç çocuk babası.