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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FARUK TORUN

Faruk Torun

İyi Parti
Faruk Torun
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Isparta
  • MESLEĞİ : emekli
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Faruk Torun İYİ PARTİ Isparta 4. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı