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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TANER BAŞARAN

Taner Başaran

İyi Parti
Taner Başaran
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Iğdır
  • MESLEĞİ : DİŞ HEKİMİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Taner Başaran İYİ PARTİ Iğdır 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı