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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAHYA BAHADIR

Yahya Bahadır

İyi Parti
Yahya Bahadır
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
  • MESLEĞİ : DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti, Bursa 1. bölge 5. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı