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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARİF KOCABIYIK

Arif Kocabıyık

İyi Parti
Arif Kocabıyık
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : GAZETECİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1983
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti, Antalya 12. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı