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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ADNAN KAYA

Ali Adnan Kaya

İyi Parti
Ali Adnan Kaya
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : SİGORTACI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti, Antalya 3. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı