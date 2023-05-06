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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ABBAS ERTÜRK

Ali Abbas Ertürk

İyi Parti
Ali Abbas Ertürk
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Aksaray
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem milletvekili seçimi Aksaray 2.sıradan adaydır.

Kaynak: Anadolu Ajansı