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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERCAN ATALAY

Ercan Atalay

İyi Parti
Ercan Atalay
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1951
ÖZGEÇMİŞİ

11 Temmuz 1951 yılında Adana'da doğdu. Atalay, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı