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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BUSE BADE İSKENT

Buse Bade İskent

Türkiye İşçi Partisi
Buse Bade İskent
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı