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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI PELİN KISA

Pelin Kısa

Türkiye İşçi Partisi
Pelin Kısa
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı