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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİLER ALBAYRAK

Niler Albayrak

Türkiye İşçi Partisi
Niler Albayrak
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı