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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİLAY BARKIN

Nilay Barkın

Türkiye İşçi Partisi
Nilay Barkın
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı