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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ANIL DENİZCİ

Anıl Denizci

Türkiye İşçi Partisi
Anıl Denizci
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı