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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERDAR AŞÇI

Serdar Aşçı

Türkiye İşçi Partisi
Serdar Aşçı
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı