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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHMUT KANDEMİR

Mahmut Kandemir

Türkiye İşçi Partisi
Mahmut Kandemir
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Bayburt
Kaynak: Anadolu Ajansı