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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LEYLA ÇELEBİ

Leyla Çelebi

Türkiye İşçi Partisi
Leyla Çelebi
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı