Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLİZAR KOCADAĞ

Gülizar Kocadağ

Türkiye İşçi Partisi
Gülizar Kocadağ
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı