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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUĞBA GÜRSOY

Tuğba Gürsoy

Türkiye İşçi Partisi
Tuğba Gürsoy
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı