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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ILGIN BARAN ÖCAL

Ilgın Baran Öcal

Türkiye İşçi Partisi
Ilgın Baran Öcal
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı