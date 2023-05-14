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Ozan Bingöl
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
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Misket Elif Çongur
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
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Tuğba Gürsoy
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
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Hediye Gülşen Karakadıoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
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Dilara Mahmure Dolgunyürek
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
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Ege Arda Anılan
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
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Bekir Tuncay Çelen
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
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Ozan Yurdakal
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
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Mustafa Kolcu
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
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Ebru Beşe
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
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Ersin Baytemür
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
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Ilgın Baran Öcal
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge