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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VEDAT GÖRGÜN

Vedat Görgün

Halkın Kurtuluş Partisi
Vedat Görgün
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı