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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI

Devrim Arda Can Delibaşı

Halkın Kurtuluş Partisi
Devrim Arda Can Delibaşı
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı