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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SADIK CANER

Sadık Caner

Halkın Kurtuluş Partisi
Sadık Caner
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı