-
Zennure Demir
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Ali Özçelik
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Sadık Caner
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Fırat Kıran
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Ali Horoz
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
İsmail Açar
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Erdoğan
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Yusuf Kaplan
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Erol Kısabacak
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
İlhami Şimşek
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Muammer Kuzubaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Alper Emir
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa