Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜLEYMAN SERGEN GENÇ

Süleyman Sergen Genç

Halkın Kurtuluş Partisi
Süleyman Sergen Genç
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı