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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF KABA

Yusuf Kaba

Halkın Kurtuluş Partisi
Yusuf Kaba
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Rize
Kaynak: Anadolu Ajansı