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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİYE ŞEN

Aliye Şen

Halkın Kurtuluş Partisi
Aliye Şen
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı