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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ROJDA KALKAN

Rojda Kalkan

Halkın Kurtuluş Partisi
Rojda Kalkan
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Muş
Kaynak: Anadolu Ajansı