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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURGÜL KUŞÇU

Nurgül Kuşçu

Halkın Kurtuluş Partisi
Nurgül Kuşçu
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı