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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE ÇOLPA

Ayşe Çolpa

Halkın Kurtuluş Partisi
Ayşe Çolpa
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı