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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ALİ BOZ

Mehmet Ali Boz

Halkın Kurtuluş Partisi
Mehmet Ali Boz
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı