Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FAHRİTTİN BÜYÜKÇAM

Fahrittin Büyükçam

Halkın Kurtuluş Partisi
Fahrittin Büyükçam
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı