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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEMAL ÖZDEMİR

Kemal Özdemir

Halkın Kurtuluş Partisi
Kemal Özdemir
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı