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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EROL ŞAHİN KAYGUSUZ

Erol Şahin Kaygusuz

Halkın Kurtuluş Partisi
Erol Şahin Kaygusuz
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı